1. ОЧИСТКИ, ГРУНТОВАНИЯ и РЕМОНТА поверхности Очистка кровельной поверхности– производится непосредственно перед ее грунтованием. При очистке основания кровли, вскрываются воздушные пузыри на поверхности, срезаются плохо закрепленные куски старого материала, удаляется мусор, старая минеральная присыпка, пыль, грязь. Грунтование – на поверхность кровли, при помощи кисти или малярного валика, наносится ПРАЙМЕР.

Расход ПРАЙМЕРА зависит от качества поверхности, количества и глубины трещин и количества старой минеральной присыпки. Ремонт трещин делается после грунтования и полимеризации Праймера. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР частично растворяет верхний слой битумного кровельного ковра, "ремонтирует" мелкие трещины и щели и создает адгезионную полиуретановую поверхность "сросшуюся" со старым битумным основанием. 2. Монтаж гидроизоляции На подготовленную поверхность наносится ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ГИПЕРРУФ 270 или ГИПЕРРУФ МС Выбор той или иной мастики производится исхолдя из условий проведения работ: температура и влажность поверхности. 3. Монтаж ФИНИШНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ После полимеризации мастики на поверхность мембраны наносится высокопрочное ЗАЩИТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ Seal 400 Защитное покрытие придает кровле красивый внешний вид, делает поверхность кровли прочной и стойкой к самым агрессивным воздействиям среды. ИНСТРУМЕНТ Инструмент для очистки кровли: Жесткая метла или щетка, скребок, шпатель. Нож - для удаления кусков оторвавшейся кровли. Инструмент для подготовка материалов: Низкоскоростной миксер (дрель) количество оборотов не более 200. Венчики миксера - по одному для каждого типа материала. Инструмент для нанесения мастик (Праймера, Гидроизоляции и Защиты): Малярная кисть или/и малярный валик. ПЕРСОНАЛ Для производства работ не требуется квалифицированный персонал - достаточно обычных рабочих имеющих квалификацию маляра. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Технология состоит из двух этапов:



Этап 1: Подготовка поверхности (очистка, ремонт трещин, грунтование)

Очистка – производится непосредственно перед грунтованием. При очистке основания кровли, ножом вскрываются воздушные пузыри, срезаются плохо закрепленные куски старого материала. Удаляется мусор, старая минеральная присыпка, пыль, грязь. Грунтование – на поверхность кровли наносится ПРАЙМЕР ПРАЙМЕР наносится на поверхность кровли при помощи кисти или малярного валика. Расход ПРАЙМЕРА зависит от качества поверхности, количества и глубины трещин и количества старой минеральной присыпки.

Ремонт трещин. Имеющиеся трещины, после грунтования и полной полимеризации Праймера, заполняются ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ Эластосил PU30 ELASTOSEAL PU30 – однокомпонентный полиуретановый герметик со средним модулем упругости обладающий высокими прочностными и дефформационными свойствами Как правило применяется для наружных работ: при ремонте и монтаже кровель, фассадов, для герметизации конструкций из металла и бетонна

Этап 2: Монтаж гидроизоляции (первый слой, армирование, финишные слои).

Требования к типу и характеристикам ПОЛИМЕРЕНОЙ МАСТИКИ формируются на основании условий проведения работ, состояния обрабатываемой поверхности и условий последующей эксплуатации. Традиционно применяется мастика Гиперруф 270 как самая недорогая и простая в применении, при наличии специальных требований к кровле или особенностей при проведении ремонтных работ могут использоваться другие мастики. В случае необходимости проведения работ по мокрому основанию, на территории где нежелательно наличия запаха или при наличии особых специальных эстетических требований к мембране применяются мастики на основе СИЛИКОНОВЫХ, МС - ПОЛИМЕРОВ или иных связующих. Выбранная мастика наносится на грунтованную поверхность кровли согласно Инстрккции о ее применении. Количество слоев нанесения зависит от особенностей мастики, температуры нанесения и усердия аппликатора проводящего нанесение.



Мастика наносится на горизонтальную поверхность кровли и вертикальные сопряжения на высоту возможных снежных заносов.



Армирование – производится нетканным полотном малой плотности (40 - 60 грамм на кв.м) по свежему (не полимеризовавшемуся) слою мастики . Нетканное полотно укладывается по всей поверхности кровли и в местах сопряжения горизонтальных и вертикальных участков кровли (соединения с парапетами, трубами и другими кровельными проходками). Армирующий материал укладывается как на горизонтальный, так и на вертикальный участок поверх свежеуложенной мастики и топится в ней. Второй слой материала наносится на слой нетканного полотна сразу после завершения процесса укладки армирующего слоя. Вторым слоем мастики необходимо полностью пропитать нетканное полотно и скрыть его с поверхности мембраны. Время полимеризации гидроизоляционной мембраны зависит от многих факторов: температуры и влажности воздуха, проветриваемости (продувания), температуры поверхности, толщины слоя созданной мембраны и, при стандартных условиях, длится 1,5 - 2 часа. В случае потребности в быстром полимеризации гидроизоляционной мембраны или при ремонте кровли при низких температурах может применяться специальные УСКОРИТЕЛИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ (если они имеются для выбранных мастик). После полимеризации мастики на поверхность мембраны наносится высокопрочное ЗАЩИТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ Seal 400 наносится на полностью заполимеризовавшуюся гидроизоляционную мембрану для защиты от механических, абразивных, химических и прочих воздействий и создает на поверхности глянцевый насыщенный прочный слой.